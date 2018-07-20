Израиль разворачивает военную операцию "Северный щит" у границы с Ливаном

Больше о целенаправленных действиях еврейской армии сообщил Джонатан Конрикус, который занимает должность ее официального представителя. Все ответы он дал по ходу брифинга с журналистами.

Зарубежные СМИ сообщают подробности той встречи с Конрикусом. Согласно информации, которую они приводят, ссылаясь на его имя, армия обороны Израиля готовится к специальной военной операции, которая несет название "Северный щит". Ее развернут у границы с соседним государством, Ливаном.

Джонатан Конрикус рассказал, что по ходу операции военнослужащие будут искать трансграничные тоннели, которые были вырыты представителями ливанского шиитского движения "Хезболлах". Это политическая партия, которую признали террористической организацией уже во многих странах Запада и Европы.

В Израиле создание подобных тоннелей считают откровенным неуважением в суверенитету государства, поэтому военнослужащие намеренны пресекать их использование. Им уже известно о расположении нескольких из них, однако точное количество не уточняют во избежание срыва операции.