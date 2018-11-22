Фугасными бомбами оснастят вертолеты Ми-28 и Ка-52. Военное ведомство подтверждает модернизацию авиатехники.

Вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» в ближайшее время претерпят некоторые изменения. Ранее авиамашины не предназначались для транспортировки фугасных бомб. Однако в ближайшее время 22 единицы техники будут усовершенствованы. На вертолетах появятся специальные блочные держатели, которые позволят закреплять авиабомбы.

Далее вертолеты направят в Сызрань в военный учебно-научный центр, где пилоты будут проходить обучение по бомбометанию.

Отмечается, что Ми-28 и Ка-52, способные к транспортировке фугасных бомб, помимо новых возможностей, можно будет использовать как легкий бомбардировщик при соблюдении определенных условий.