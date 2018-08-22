В России разработали проект для строительства универсального боевого корабля

Авторами проекта стали конструкторы "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). Как рассказал руководитель ОСК Алексей Рахманов, корабль, построенный по такому проекту сможет совмещать в себе функции авианосца, вертолетоносца и десантного корабля.

Конкретные детали нового проекта не сообщаются, однако, по словам самого Рахманова, он предполагает строительство идентичного парохода в носовой части и ниже ватерлинии. При этом глава корпорации отметил, что корабль будет оснащен специальными надстройками, которые позволят ему выполнять различные боевые задачи.

Он отметил, что пополнение ВМФ будет вестись в рамках проекта «Ивана Грена». По предварительным данным, планируется построить еще 2 или 3 подобных экспедиционных корабля. Известно, что изначально программа предусматривала 6 кораблей, однако, от этой идеи пришлось быстро отказаться.

Сообщается, что необходимость в новых суднах в ВМФ России возникла еще в 2015 году и до сих пор остается актуальной. По словам экспертов, флот давно устарел, исчерпал весь свой ресурс и абсолютно в настоящий момент не соответствует современным требованиям. Кроме того, отмечается, что необходимость в десантных кораблях возникла еще и потому, что большая часть из них была задействована на линии так называемого сирийского экспресса.