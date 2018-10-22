Министерство обороны рассекретило еще один блок документов Второй мировой войны

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Ко Дню неизвестного солдата Минобороны опубликовало рассекреченные документы Второй мировой войны. Они рассказывают о боях под Москвой, а также объясняют, почему День неизвестного солдата празднуют именно 3 декабря.

 Обнародован журнал боевых действий 354 стрелковой дивизии 16-й армии. В нем описаны армии и действиях противника. «Наши потери за пять дней боев составили убитыми 148 человек, ранеными 445 человек и обмороженными 238 человек. Следует отметить, что в те дни стояли 25-ти градусные морозы. Шестого декабря противник перешел к активной обороне», сказано в документах.

 Кроме того, опубликована учетная карточка перенесения захоронения солдата. Из нее следует, что в 1966 году именно 3 декабря взяли прах неизвестного солдата из братской могилы на 40-м километре Ленинградского шоссе у Зеленограда. Его перенесли к стене Кремля, где и предали земле. После чего на том месте был установлен Вечный огонь.

 Также обнародован приказ, написанный вручную. В нем речь идет о переходе советских войск в наступление. Документ написан 6.12.1941 г. 1199-го стрелкового полка. К тому же, снят гриф секретности с данных, которые говорят о последовательности боев под Москвой. Можно даже определить, какие именно подразделения участвовали в боях недалеко от населённых пунктов Крюково, Матушкино, Савёлки, Большие Ржавки.

Известно, что День неизвестного солдата отмечается ежегодно, начиная с 2014 года. В этот праздник на территории России и за ее пределами граждане приносят венки на братские могилы и вспоминают о погибших в боях.

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Автор - Евгения Чернобаб
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