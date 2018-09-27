Тихоокеанский флот – лучший в стране по итогам 2018 года

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, Тихоокеанский флот признан лучшим в России в 2018 году.

Как сообщается далее, ТОФ успешно выполнил весь объём учебных и боевых мероприятий, запланированный на этот год.

Кроме того, флот стал участником самых масштабных за последние годы международных военных учений «Восток-2018». Общая наплаванность кораблей ТОФ в 2018 составила более 17000 суток, моряки получили 14 призов главнокомандующего ВМФ РФ.

Известно, что Тихоокеанский флот уже второй год признаётся самым лучшим по стране.

Тихоокеанский флот охраняет восточные береговые границы страны и наряду с Балтийским, Северным, Черноморским флотами, в также Каспийской флотилией входит в Военно-морской флот РФ.