Антибиотик на страже родины: ВСРФ провели испытания нового разведкомплекса "Пенициллин"

Вооружённые силы РФ провели испытания нового комплекса артиллерийской разведки, получившего звонкое имя «Пенициллин». Новейший автоматизированный комплекс способен за считанные секунды засечь огонь вражеской артиллерии.

Кроме того, комплекс будет одновременно координировать огонь дружественных сил. Учитывая рекордные сроки обнаружения – 5 секунд, «Пенициллин» будет способствовать уничтожению вражеских артиллерийских сил ещё до того, как те успеют сменить дислокацию после выстрела.

Радиус эффективной работы «Пенициллина» составляет 25 км. Кроме того, обнаруживать виды вооружения, которые ранее не обнаруживала ни одна система – системы залпового огня и тактические зенитные ракеты.

К слову, давать оружию ироничные названия – своеобразная традиция в войсках РФ. Чего стоят только «цветочки»: Гиацинт, Акация, Гвоздика, или, например, Пион, способные вести огонь в том числе и ядерным боезарядом.