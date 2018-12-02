Антибиотик на страже родины: ВСРФ провели испытания нового разведкомплекса "Пенициллин"

Сегодня, 05:46 \\ Военторг

Вооружённые силы РФ провели испытания нового комплекса артиллерийской разведки, получившего звонкое имя «Пенициллин». Новейший автоматизированный комплекс способен за считанные секунды засечь огонь вражеской артиллерии.

 Кроме того, комплекс будет одновременно координировать огонь дружественных сил. Учитывая рекордные сроки обнаружения – 5 секунд, «Пенициллин» будет способствовать уничтожению вражеских артиллерийских сил ещё до того, как те успеют сменить дислокацию после выстрела.

Радиус эффективной работы «Пенициллина» составляет 25 км. Кроме того, обнаруживать виды вооружения, которые ранее не обнаруживала ни одна система – системы залпового огня и тактические зенитные ракеты.

К слову, давать оружию ироничные названия – своеобразная традиция в войсках РФ. Чего стоят только «цветочки»: Гиацинт, Акация, Гвоздика, или, например, Пион, способные вести огонь в том числе и ядерным боезарядом.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

В Минобороны предоставили недельный отчет о разведактивности у границ России

 В Минобороны предоставили недельный отчет о разведактивности у границ России. В семидневный срок было зафиксировано четырнадцать летательных аппаратов, принадлежащих иностранным государствам,...

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

The National Interest: Российский комплекс разведки "Пенициллин" уничтожит артиллерию США

 Россия представила новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75...

Новый клип Арианы Гранде оказался настолько хорошим, что «сломал интернет»

Новый клип Арианы Гранде на песню «Thank you, next», по сообщению администрации...

Астрономы впервые увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра

 Астрономы получили кадры, на которых увидели, как «питается» сверхмассивная черная дыра....
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ