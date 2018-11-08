The National Interest: Российский комплекс разведки "Пенициллин" уничтожит артиллерию США

Россия представила новейший комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин». Американские СМИ уже оценили новинку и отметили, что это очень опасное оружие, которое способно уничтожить артиллерию США.

Название разведывательный комплекс получил не просто так. По словам разработчиков, военный «Пенициллин» произведет в медицине ту же революцию, что и лекарственный препарат пенициллин в медицине. Эксперты отмечают, что принцип его работы очень сильно отличается от функционирования существующих аналогов. Так, например, американская US Hughes AN / TSQ-51 или шведско-норвежская ARTHUR используют для отслеживания снарядов радиолокацию. Российское же оружие действует на основе звука. Именно с его помощью комплекс определяет местоположение снаряда, выстрел и попадание. «Пенициллин» способен применять данную технологию даже на минометных снарядах. Что интересно, ему требуется совсем немного времени – всего лишь 5 секунд – для выполнения всех необходимых операций.

При этом расстояние, на котором он может установить указанные параметры – 25 километров. Благодаря новому принципу работы оружие избавилось от недостатков, которые были присущи предыдущим аналогам. Например, действия подразделений радиоэлектронной борьбы противника и обнаружение по радарному излучению. Тем не менее, специалисты подчеркивают, что «Пенициллин» еще нуждается в испытаниях. Они помогут прояснить, действительно ли комплекс произведет революцию и заменит существующие системы или станет лишь дополнением в имеющимся радарным технологиям.