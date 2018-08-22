В Минобороны предоставили недельный отчет о разведактивности у границ России

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В Минобороны предоставили недельный отчет о разведактивности у границ России. В семидневный срок было зафиксировано четырнадцать летательных аппаратов, принадлежащих иностранным государствам, которые собирали разведданные у российской границы.

 В отчете указано, что отечественные истребители в недельный период экстренно поднимались в воздух три раза с целью перехвата разведывательных экипажей у границ России. В Минобороны отметили, что благодаря работе ВКС РФ ни один нарушитель не пересек границу.

Разведактивность у российских границ ведется регулярно. Так, 27 ноября у крымского побережья была зафиксирована активность американских спецслужб (в 30-ти километрах от береговой линии заметили самолет ВМС США).

Между тем, сообщается, что в рамках боевой подготовки было совершено 145 летных смен, которые производились с 58 аэродромов.

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Автор - Мария Титова
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