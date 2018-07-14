С кораблей и подводных лодок испытают гиперзвуковые ракеты "Циркон"

Сегодня, 10:06 \\ Военторг

По данным источника, в будущем ими оснастят такие атомные ракетные крейсеры как "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий".

 В оборонно-промышленном комплексе Российской Федерации рассказали о том, какой тип вооружения отечественного производства на сегодняшний день готовят к тестированию. Как оказалось, свой черед ожидают гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты "Циркон". Их разработчиком является ОАО «ВПК „НПО машиностроения“».

 Данные ракеты отличаются тем, что развивают сравнительно высокую скорость полета - около 4-6 Махов. С их помощью российские военнослужащие смогут атаковать цели, расположенные в 400 километрах от себя.

В 2019 году "Циркон" официально испытают с кораблей и подводных лодок. Согласно информации, которую предоставляет источник, их способности будут оценивать на морских полигонах Северного флота.

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Автор - Мартина Корф
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