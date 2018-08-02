Военный транспортник Ил-112В собирается полететь

27 ноября на Воронежском авиастроительном заводе произошла церемония передачи нового транспортника Ил-112В на лётные испытания.

Известно, что новому самолёту предстоит ряд аэродинамических проверок и отработок, по факту которых можно будет говорить о готовности Ил-112В к первому полёту.

Ил-112В спроектирован для транспортировки и десантирования лёгких образцов вооружения и техники и способен перевозить до 5 тонн грузов.

Новый транспортник заменит устаревший Ан-26, производившийся в 1960-80 гг. Министерство обороны РФ намерено постепенно заменить военные самолёты всех классов на новые актуальные образцы.

Известно, что процесс лётных испытаний неоднократно откладывался

Стоимость одного самолёта составит около 1 млрд рублей. Массовое производство новой модели начнётся в 2020 году. В первой серии ожидается производство 100 машин.