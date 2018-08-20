В России будут строить новые корабли для научного флота

Об этом заявил глава ведомства Михаил Котюков на форуме "Как попасть в пятерку". Он подчеркнул, что у России есть на данный момент уникальная научная инфраструктура, чтобы проводить необходимые морские исследования.

По словам политика, Россия входит в число лидеров по совокупности научных публикаций в этой сфере. Сообщается, что страна в данном рейтинге занимает второе место. Однако Котюков отметил, что для подобного рода исследований нужны необходимые ресурсы, которые касаются и вопросов биологии, и минеральных ресурсов, питания, фармакологии, и множества других сфер.

Глава ведомства заявил, что в Минобрнауки намерены всячески поддерживать и развивать достигнутый успех. Именно поэтому планируется обновление научного флота и строительство совершенно новых кораблей. Он уверен, что с развитием данной отрасли Россия раскроет большой экономический потенциал, о котором многие даже не подозревают.

Напомним, ранее стало известно, что в настоящий момент состояние российского научного флота очень близко к катастрофическому. В связи с этим получение новых кораблей придется как нельзя кстати. Предположительно, обновление произойдет в период с 2019 по 2024 годы. Результатом могут стать два научно-исследовательских судна, на которые планируется выделить около 28 миллионов рублей.