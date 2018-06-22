«Личинка самолета»: Российский летчик возмутился «петушиными» звездами истребителя Су-57

По мнению некого пользователя Сети, которые ведет свои социальные сети, представляясь истребителем-бомбардировщиком в отставке, звезды на самолеты наносятся заслуженно. А истребитель Су-57 получил звезды, считает летчик, за количество фотосессий и показов первым лицам.

Российский летчик опубликовал в своих социальных сетях скриншот, на котором выделил красным кругом звезды на истребителе Су-57. По словам автора публикации, самолеты получают звезды за сбитые суда врагов или за количество боевых вылетов. Каждая звезда эквивалента одному сбитому самолету или 10 вылетам в боевых условиях.

Летчик возмутился звездами истребителя Су-57. На скриншоте видно, что данный самолет получит восемь звезд. По мнению пользователя, истребитель получил столь важные украшения незаслуженно. Российский летчик был возмущен и указал, что Су-57 – «личинка самолета». По словам автора публикации, истребитель украсили «петушиными» звездами.

Летчик называет звезды «петушней» и обвиняет авторов идеи их нанесения в нечестности. Летчик настолько возмутился «петушиными» звездами истребителя, что предложил нарисовать на самолете не звезды а фотоаппараты. Якобы, Су-57 не работает в бою и применяется лишь для показательных вылетов. Пользователи согласились с мнением летчика. Спустя два дня после публикации посты российского летчика в Telegram и Instagram продолжают оставаться обсуждаемыми.