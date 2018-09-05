Россия будет поставлять в Индию переносной зенитный ракетный комплекс "Игла"

Накануне стало известно, что российское предприятие «Рособоронэскпорт» выиграло индийский тендер на поставку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", предложив самые выгодные условия.

Сумма тендера на поставку средств противовоздушной обороны (ПВО) составила 1,5 миллиона рублей. Примечательно, что российский ПЗРК «Игла» обошел европейские предприятия, например, компании из Франции - ПЗРК «Мисталь», а также из Швеции - RBS 70.

Не секрет, что Россия и Индия являются одними из крупнейших военных партнеров. Согласно проведенным исследованиям около 70% вооружения индийской армии принадлежит российскому производству. Кроме того, ежегодный оборот поставок в Индию российской боевой техники составляет несколько миллиардов долларов. Например, ранее стало известно, что "Рособоронэкспорт" заключил соглашение, в соответствии с которым производились поставки ЗРК С-400. Сумма контракта составила более 5 миллиардов долларов. Аналитики отмечают, что это самая крупная сделка за всю историю существования предприятия.

Сообщается, что новые ПЗРК «Игла-С» должны заменить в Индии системы "Игла-М". Для «Иглы-С» характерна способность поражать самолеты, вертолеты, а также беспилотные летательные аппараты.