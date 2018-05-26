Минобороны показало видео испытаний сверхзвукового Су-57 в Сирии

Изначально планировалось провести опытные полеты в такой обстановке, которая совпадала бы с реальными обстоятельствами.

Представители Министерства обороны Российской Федерации сообщают об испытаниях сверхзвукового истребителя пятого поколения Су-57, которые накануне проводились на территории Сирии. Согласно информации, которую они предоставляют, всего боевые самолеты выполнили больше десяти полетов, показывая свою скорость, маневренность и способность подстраиваться под разные обстоятельства.

Также на сайте Минобороны показали видео, записанные во время проверки летно-технических характеристик судна. На них запечатлено, как Су-57 маневрирует в небе, пользуясь новейшим интеллектуальным информационно-управляющим комплексом, а также пуская в ход вооружение.

Возможности истребителя не ограничивались, если менялась температура воздуха, а также поверхность, на которую нужно было совершить посадку.