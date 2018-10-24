В России планируют создать самый быстрый в мире вертолет

Министерство обороны утвердило внешний облик сверхскоростного вертолета. Сообщается, что была выбрана одноосная схема машины конструкторского бюро имени Миля. Пока что известно, что воздушное судно сможет развивать скорость до 400 км/ч.

Сообщается, что все технические характеристики на данный момент предварительны и могут в будущем измениться. Известно также, что в сеть попали снимки еще одного летательного аппарата. Судя по схеме, речь идет о воздушном судне семейства Камова, однако, вертолет снабжен самолетными крыльями. Разработчики предполагают, что такая машина, сочетающая в себе два разных вида устройств, может развивать скорость до 700 км/ч. Однако будет ли использована данная разработка, пока неизвестно.

Гендиректор холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский ранее заявлял, что его фирма намерена до ноября представить Министерству обороны концепцию вертолета, который действительно может стать самым быстрым в мире.

Интересно, что не только в России занимаются подобными разработками. Известно, что за рубежом также есть программа по разработке аналогичного скоростного аппарата. Компания Sikorsky уже создала модель вертолета S-97 Raider. Однако в его основе лежит иная схема – соосная. В соответствии с решением Минобороны в России такой вариант не рассматривается в настоящий момент.