Ядерные реакторы погрузили на строящийся ледокол "Урал" на Балтийском заводе

При этом использовали построечно-спусковое сооружение наклонный стапель, что непривычно, ведь до этого в подобных целях всегда использовали плавучий кран.

Накануне представители службы по связям с общественностью акционерного общества "Балтийский завод" сообщили важную новость, связанную со строящимся ледоколом "Урал". Как оказалось, сотрудники произвели завершительные этапы работы, по ходу которой погрузили на него несколько ядерных реакторов "Ритм-200".

Стоит отметить, что предприятие входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Работы по погрузке реакторов его специалисты производили совместно с коллегами из "Спецтяжавтотранса". Они были завершены сегодня, 12 ноября.

Ранее такие же реакторы были установлены на ледоколы отечественного производства "Арктика" и "Сибирь". Они универсальны тем, что занимают сравнительно немного места, однако весьма экономичны.