Посмешище для России: Британские эксперты высмеяли учения НАТО в Норвегии

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7 ноября закончились масштабные учения НАТО, которые проходили на территории Норвегии. И хоть сами военные указали, что многому научились, эксперты отметили, что эти учения стали посмешищем особенно для России.

 Накануне британские СМИ опубликовали статью, в которой выставили на посмешище проведенные НАТО военные учения, ставшие самыми масштабными со времен холодной войны. Как указали эксперты, никакого предполагаемого эффекта маневры у границ России не принесли. Напротив, по мнению аналитиков, они выглядели скорее смешно, чем угрожающе.

Отмечается, что в учениях приняли участие около 45 тысяч военнослужащих, а также примерно 10 тысяч единиц военной техники. Сообщалось, что НАТО отрабатывали тактику отражения атаки от потенциального противника, в качестве которого выступило воображаемое государство Мурино. За наступательную операцию отвечали Швеция, Канада и Норвегия. Сами военные подчеркнули, что «дали намек потенциальным противникам». Британские эксперты предположили, что речь явно идет о России. Однако аналитики отметили, что это скорее станет для Москвы поводом посмеяться, чем испугаться.

При этом специалисты заявили, что вряд ли стоит провоцировать соседей, располагающих ядерным оружием, поэтому назвали действия НАТО абсолютно не дальновидными, а их попытку продемонстрировать военный потенциал – провальной.

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Автор - Евгения Чернобаб
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