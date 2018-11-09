Эксперт прокомментировал слова о бесполезности "Периметра" перед ракетами США

Сегодня, 15:58 \\ Военторг

По его мнению, пока еще не наступило время, когда России следует задумываться над сменой стратегии ядерного вооружения.

 Сегодня в сети было популярным интервью с бывшим руководителем Главного штаба РВСН Виктором Есиным, который порассуждал о функциональности системы автоматического ответного ядерного удара "Периметр", которую на Западе прозвали "Мертвой рукой". Он считает, что в случае нападения со стороны США она окажется бесполезной, так как уже после первого удара большая часть ракет, скорее всего, будет уничтожена.

 Слова о бесполезности "Периметра" перед американскими ракетами прокомментировал эксперт совета коллегии ВПК Виктор Мураховский. К слову, он также занимает должность главного редактора издания "Арсенал Отечества". Он считает, что Штаты вряд ли начнут военный конфликт после выхода из ДРСМД. Так как пока такой угрозы нет, России не стоит менять планы.

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Автор - Мартина Корф
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