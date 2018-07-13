Перед США назвали бесполезной российскую ядерную "Мертвую руку"

Интервью для СМИ дал Виктор Есин, который является своего рода военным экспертом. Именно он на протяжении нескольких лет в 90-х занимал должность руководителя Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения.

Есин порассуждал о принципе функционирования системы "Периметр". Известно, что это комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, его создали еще во времена СССР. Тем не менее, на территории Российской Федерации до сих пор его выпускают. В странах Запада его чаще называют "Dead Hand", что в переводе на русский язык означает "Мертвая рука".

Экс-начальник штаба Ракетных войск, вопреки мнению о ее незаменимости, назвал систему бесполезной перед США, так как в экстренных случаях она может запускать только небольшое число ракет. По его словам, неизвестно, сколько ракет останется после первого удара противника, поэтому, когда она сработает, на запуск будет готово слишком мало. По этой причине эксперт заключил, что до сих пор Россия так и не предоставила достойного ответа на американские ракеты.