Братские могилы с останками тысяч людей‍ нашли в Ираке

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Их обнаружили в нескольких регионах страны, которые раньше находились под контролем боевиков. Согласно сообщению агентства Reuters, о произошедшем в ООН подготовили целый доклад.

 Специалисты Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций получили данные о братских могилах от властей Ирака, после чего поехали фиксировать места, на которые им указали. На сегодняшний день, согласно данным из документов, они нашли уже 202 места захоронений с останками тысяч людей‍.

На сегодняшний день специалисты раскопали уже 23 могилы. В них находились 1258 тел. По информации представителей ООН, среди погибших, в основном, группы населения, которые не могли себя защитить - женщины, дети, пожилые люди и инвалиды. Встречаются также останки, которые идентифицируют как принадлежащие к бывшим военнослужащим Ирака и других стран.

Сообщается, что предстоит проделать еще много работы, прежде чем специалисты найдут все похороненные в братских могилах тела. Предполагается, что число жертв массовых убийств может доходить до 12 тысяч.

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Автор - Мартина Корф
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