В Японии разработают беспилотник для подводного наблюдения

Сегодня, 09:27 \\ Военторг

В Японии всерьез занялись разработками беспилотников. Создатели проекта рассказали, что намерены разработать беспилотный подводный аппарат, целью которого будет мониторинг отдалённых островов.

 О готовящихся планах рассказало местное агентство Kyodo. Правительство Японии заявило, что создание подводных беспилотников будет включено в программу обороны страны на 2019-2024 года. По предварительной информации, главной задачей аппарата станет наблюдение и сбор данных. Предположительно, в длину подводная лодка достигнет 10 метров.

Уже известно, что первые испытания аппарата планируют проводить в 2021 году. Это означает, что авторы проекта планируют начать работу над беспилотником уже в самое ближайшее время. Министерство обороны отметило, что разработка подобных аппаратов является необходимым с учетом возрастающей роли Китая в Восточно-Китайском море, где государства уже давно ведут спор относительно островов Сенкаку (Дяоюйдао). По предварительным данным, испытания будут проведены в специальном резервуаре на западе Японии в префектуре Ямагути.

Кроме того, известно, что в японских Вооруженных силах существуют некоторые проблемы с нехваткой кадров. Создание беспилотников должно стать одним из способов борьбы с этим вопросом.

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Автор - Евгения Чернобаб
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