В Крыму сравнили военные учения на Украине с комариным писком

Такое заявление сделал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Он отметил, что ракетные учения, которые проводились в Херсонской области Украины, граничащей с Крымом, не могут никого испугать.

Политик подчеркнул, что украинские власти «бряцают оружием, думают кого-то испугать». Однако, как он считает, «комариный писк» не может производить угрожающий эффект и не может никого напугать. По словам Фикса, Украина «хотела этими учениями показать свою силу», однако, вышел совсем обратный эффект. Он уверен, что страна пыталась показать, что «что-то умеет». Но ничего нельзя сделать, «если ты слаб».

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, целью этих ракетных учений является проверка действия и эффективности системы национальной ПВО. В связи с проводимыми мероприятиями над Черным морем закрыли воздушное пространство. В него нельзя залетать с 1 по 4 ноября.

Тем не менее в Государственной Думе прокомментировали проводимые ракетные учения. Депутат Руслан Бальбек назвал их угрозой для безопасности международного воздушного пространства. Он уверен, что Украина обладает военной техникой, которая уже давно устарела.