В Батуми зашли в порт пять военных кораблей НАТО

Минные тральщики Альянса прибыли в Батуми для проведения совместных учений. В Грузии они пробудут до 5 ноября.

В Батуми зашли в порт военные корабли НАТО. Пять минных тральщиков испанских, турецких, болгарских, немецких и румынских ВМС. НАТО отправила военные корабли в Грузии для учений.

Во время учений силы Альянса и Грузии отработают и повысят координацию в водах Черного моря. Грузинские власти уже назвали прибытие военных кораблей НАТО демонстрацией четкого сигнала поддержки. О прибытии минных тральщиков рассказали в пресс-службе правительства Аджарской Автономной Республики Грузии.

В рамках учений будут принимать участия катера департаментов береговой охраны и пограничной полиции Грузии. По данным СМИ, в Батуми корабли НАТО встретили торжественной церемонией и оркестром. Для военнослужащих Альянса организовали экскурсии и встречи с военным руководством Грузии.

Ранее эти пять военных кораблей проводили учения с Украиной. Минные тральщики были в Одессе, где отработали маневры с украинскими военными. Главой группы кораблей и экипажа является Франк Магински, находящийся в звании капитана второго ранга.