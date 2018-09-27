В Швеции гроза американских авианосцев прошла модернизацию

Сегодня, 14:06 \\ Военторг

Речь идет о подводной лодке "Готланд". Работы по ее усовершенствованию начались в 2016 году, и вот - СМИ уже сообщают об их завершении.

 Модернизацией занимались специалисты шведской компании Saab. Дизель-стирлинг-электрическая подводная лодка "Готланд" поступила к ним несколько лет назад. Тогда была поставлена задача провести работы в среднесрочном режиме. Субмарина и раньше считалась грозой американских авианосцев, а после того, как прошла модернизацию в Швеции, не имеет аналогов.

 

 Руководитель проекта пояснил, что им пришлось полностью заменить на подлодке около двух десятков бортовых систем. При этом, на их места установили новейшие системы, которые будут использовать в субмаринах проекта будущего "А26". Отмечается, что "Готланд" будет находиться в составе Военно-морских сил Швеции еще как минимум до 2025 года. Этот срок поставлен, так как по окончанию данного периода флот собираются менять на более новый и современный.

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Автор - Мартина Корф
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