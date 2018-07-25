Российский эксперт раскрыл "гарантированный способ уничтожения США"

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков опубликовал статью в "Военно-промышленном курьере", где рассказал, каким способом можно уничтожить США.

Эксперт убежден, что к исчезновению США с лица земли приведут ядерные удары. Но он отметил, что они должны попасть в определенные зоны. Кроме того, специалист подчеркнул, что совсем не нужно придерживаться стратегии СССР: наращивать военный потенциал и участвовать в гонке вооружений. По его мнению, достаточно «ассиметричного ответа». Константин Сивков рассказал, что в настоящее время Россия имеет современные технологии для создания ядерных боеприпасов различного калибра.

Доктор военных наук отметил, что есть определенные географические зоны, удары по которым могут повлечь необратимые и катастрофические последствия. В качестве одного из таких он назвал Йеллоустоунский супервулкан. Эксперт убежден, что если предпринять попытку ядерного удара по нему, то это «гарантированный способ уничтожения США». Из этого он делает вывод о том, что ядерную войну ни в каком виде нельзя допускать. Однако, по мнению Сивкова, самое обыкновенное наличие у России такого оружи должно вынудить западные страны отказаться от различных ограничительных мер, которые продолжают действовать в отношении Москвы. Он рассчитал, что мощность ядерных боеприпасов страны должна достичь более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте. Тогда европейские страны, как полагает специалист, сразу перейдут к переговорам.