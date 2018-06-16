На видео попал пролет украинских Су-25 на сверхмалой высоте

Ролик попал через СМИ на один из каналов видеоплатформы YouTube. На нем запечатлено, как один из штурмовиков едва не задевает взлетно-посадочную полосу, а также находящихся рядом людей.

Агентство Bloomberg сообщает о видео, на которое попало весьма необычное и опасное зрелище. Как оказалось, на кадрах запечатлен необычный пролет украинских военных самолетов Су-25М1. Дело в том, что штурмовики заметно снизили высоту, когда пролетали над космодромом. Источник пишет, что это, скорее всего, была база 25-бригады транспортной авиации. Она находится в Мелитополе (Запорожская область).

Полет Су-25 на сверхмалой высоте опубликовали на официальном канале Global Spotlight. Их местонахождение вычислили по тому, насколько много на авиабазе находится тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

На видео заметно, что один из самолетов снизился слишком сильно, так, что чуть не коснулся земли. По имеющейся информации, маневр обошелся без происшествий.