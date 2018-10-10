В США АК-74М назвали одним из самых опасных автоматов в мире

Автором рейтинга стало издание The National Interest. Известно, что оружие было создано в 1970-х годах. Оно пришло на смену знаменитому АК. По мнению составителей списка, именно этот российский автомат является одним из самых опасных.

Среди пяти лучших образцов оружия, по мнению авторов исследования, расположились и некоторые американские модели. Например, в рейтинг вошел знаменитый M4. Длина его ствола составляет 34 сантиметра. Предположительно, американские специалисты в скором времени намерены выпустить его обновленную версию. Среди новинок планируют сделать полностью автоматический карабин. Кроме того, обладателем почетного звания одного из самых опасных автоматов стало и оружие из Британии SA80A2. Вместе с ними разделили успех немецкий автомат HK416/M27 и представитель стрелкового вооружения Франции FAMAS.

Известно, что российский АК-74М является стандартным оружием сухопутных войск. Для него используются патроны 5,45 мм. Примечательно, что в 2015 году оружие было несколько усовершенствовано. В него добавили важные элементы: регулируемый телескопический приклад, ствольную накладку и цевьё. Ствольная раскладка была изготовлена по современным технологиям. Кроме того, оружие оснастили планкой "Пикатинни" и улучшенным дульным тормозом. Автомат при этом стал вмещать в себя магазин с 30 патронами.