Япония построит постоянную военную базу на территории Африки

Правительство Японии намерено отправиться в государство Джибути, расположенное в Африке и имеющее выход в Красное море, для строительства постоянной военной базы.

Японские власти планируют образовать первую военную базу на африканском континенте. Отмечается, что в Джибути уже есть опорный пункт вооруженных сил страны восходящего солнца. В настоящее время на ней базируются несколько единиц военной техники, среди которых эсминец ВМС и два патрульных самолета.

Интересно, что такое решение было принято для наиболее успешного противостояния Китаю. Последний также имел виды на соответствующую территорию, поскольку занимается расширением своего присутствия, поэтому Япония приняла оперативное решение для достижения превосходства. Ведь этот район является очень важным, так как сосредотачивает в себе морские пути из Восточной Азии в Европу. Правительство собирается взять в аренду около 12 гектаров земли, на которых предполагается построить казарму, различные склады и административные помещения.

По предварительным данным, эта военная база необходима для борьбы с сомалийскими пиратами, которые довольно активно орудуют в том районе, хотя в последнее время отмечается сокращение количества их вылазок.