СМИ: На Украину поставили крупную партию оружия из США

Средства массовой информации сообщают, что в Украину поступила из США крупная партия летального оружия и боеприпасов. Отмечается, что поставку переправили через пограничный пункт Краковец.

Сообщается, что на территорию Украины поступило примерно 3,5 тысяч единиц стрелкового оружия, свыше 3,1 тысяч мин, а также 34 тысячи детонирующих устройств, более 50 тысяч ракет. Подчеркивается, что оружие и боеприпасы поступили 30 августа. Военная часть А-4150, которая дислоцируется в населенном пункте Старичи Яворовского района Львовской области, стала получателем груза. В качестве отправителя же указана военная база США в городе Сиракузы, который находится в штате Нью-Йорк.

Известно, что военное сотрудничество двух государств началось еще 4 года назад, когда в 2014 году началась силовая операция в Донбассе. С того времени американское правительство регулярно оказывает возможную помощь Украине в военной сфере. Что касается сотрудничества в настоящее время, то ранее было объявлено, что военный бюджет, утвержденный на 2019 год, предусматривает статью расходов, в соответствии с которой выделено 250 миллионов долларов. Отмечается, что финансовые средства пойдут на замену ранее предоставленного оружия на более совершенное, а также логистическую поддержку и проведение учений. При этом отмечается, что почти год назад было сделано заявление о том, что будут производиться поставки нелетального оружия, однако, данный груз состоит исключительно из летального.