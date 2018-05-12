Reuters: США уничтожат российские ядерные ракеты

Данное заявление 2 октября озвучила Кэй Бэйли Хатчисон, которая занимает должность постоянного представителя США при НАТО. Данное решение она объяснила тем, что Россия якобы уже нарушает Договор РСМД.

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было подписано 8 декабря 1987 года Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом, которые в то время представляли действующую власть СССР и США. Позже было решено, что его условия сохранятся для России после распада Советского Союза. Между тем, ссылаясь на данный договор, Хатчисон заявила, что РФ поступает не по правилам, передает Reuters.

В Штатах предположили, что данное государство пошло против Договора РСМД и работает над созданием системы наземного базирования крылатых ракет. По словам постпреда США при НАТО, если эти данные оправдаются и их специалисты найдут российские ядерные ракеты с дальностью свыше 500 километров, то обязательно уничтожат их. Действие будет осуществлено с помощью военного удара. Тем не менее, Кэй Бэйли Хатчисон напомнила, что пока США готовы решать проблему путем переговоров.