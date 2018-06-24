Генштаб ВС России: На юго-западе Эль-Кунейтры в Сирии уничтожен последний оплот террористов

В ведомстве также уточнили, что Военно-космические силы Российской Федерации помогли официальной сирийской армии вновь забрать контроль над провинциями Эс-Сувейда и Дераа.

В Генеральном Штабе Вооруженных Сил России сообщили свежие новости о том, как на данный момент развивается ситуация в Эль-Кунейтре (Сирия). Как стало известно СМИ, на юго-западе провинции уничтожен последний оплот террористов. Вследствие данного события большая часть отрядов умеренной оппозиции приняла сторону Дамаска и вступила в противоборство с "Исламским государством"* (деятельность организации запрещена на территории РФ) и "Джебхат ан-Нусрой"(деятельность организации запрещена на территории РФ).

Ранее СМИ сообщали, что участники незаконных вооруженных формирований в Сирии, которые препятствовали деятельности национальной армии, продолжают сдавать свое тяжелое оружие и становиться на ее сторону. Информацию также подтвердили в Генштабе ВС России.