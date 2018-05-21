В ЛНР рассказали об иностранных наемниках, воюющих в Донбасе

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По словам Андрея Морочко, который на законных основаниях представляет Народную милицию самопровозглашенной республики, такие лица на территории, где ведутся военные действия, есть, однако они работают на стороне ВСУ.

 В самопровозглашенной ЛНР откровенно рассказали об иностранных наемниках, воюющих в Донбасе. Так, в последнее время в сети стала появляться информация, будто военные этой республики и самопровозглашенной ДНР за плату нанимают в других странах военных, чтобы те участвовали в боях на их стороне. Именно по этому поводу высказался Андрей Морочко.

Он заявил, что на территории Донбасса действительно находятся иностранные наемники, однако они выступают на стороне украинских силовиков. По данным представителя Народной милиции ЛНР, они приезжают из соседних с Украиной Польши, Латвии и Литвы и участвуют в обучении украинских солдат.

В то же время, на стороне самопровозглашенных республик также воюют представители других стран, однако они приехали по своей воле и участвуют на добровольных началах.

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Автор - Александра Ровер
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