США: Российский «Цефалопод» - убийца подлодок

«Цефалопод» несет большую угрозу для подводных лодок. Эксперты оценили торпеды и большой сонар необитаемого подводного аппарата повышенной автономности.

Как стало известно, в США оценили очередную российскую разработку. В этот раз эксперты обратили внимание на «Цефалопод». В блоге Covert Shores появился анализ беспилотной атомной подлодки. Она предназначена для уничтожения субмарин. По размерам «Цефалопод» не превышает габариты обычного автобуса. Однако, мини-торпеды подлодки обеспечивают ее эффективность.

Как сообщается, «Цефалоподы» смогут охранять стратегически-важные подлодки с баллистическими ракетами. Помимо этого, подводный «робот-защитник» может следить за безопасностью портов или других морских объектов.

Статья из блога привлекла внимание издания Popular Mechanics. Там тоже признали, что российские «Цефалоподы» - убийцы подлодок. По данным блога, разработкой подводных «роботов-защитников» российские специалисты занялись еще в 2015 году. Создание проекта «Цефалопод» пересекается с проектом создания ядерной подлодки-беспилотника «Статус – 6» («Посейдон). По словам экспертов, военным других стран не стоит недооценивать разработки малых подводных лодок. За такими проектами стоит нечто серьезнее, а «полная картина» проясняется лишь со временем.