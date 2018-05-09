Минобороны Украины: Десятки тысяч солдат покидают армию из-за низких зарплат

За первую половину 2018 года более 11 тысяч контрактников и офицеров покинул ряды военнослужащих, еще около 18 тысяч хотят уйти из украинской армии до конца года.

Информационный интернет-портал Ukrainian Military Pages приводит информацию о критической ситуации, которая назревает в армии Украины. Ссылаясь на Минобороны, он пишет, что проблема в низких зарплатах служащих. Военные считают, что получают за свою деятельность слишком мало и решают уходить из национальной армии.

В связи с тем, что ее продолжают покидать десятки солдат, в Министерстве обороны хотят повысить им заработные платы. Письмо с просьбой выделить средства уже отправили премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. В случае, если он подпишет предложение о том, чтобы выделить на данные нужды еще 170 миллионов долларов, зарплаты повысят уже с первого октября текущего года.