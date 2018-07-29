В Главном военном-морском параде впервые в истории принял участие корабль-робот

Речь идет о безэкипажном роботизированном катере, который базируется на стеклопластиковом тральщике проекта 12700 «Александр Обухов».

Помимо этого, на борту головного малого ракетного корабля проекта 22800 «Ураган» разместили беспилотник «Орлан-10». СМИ уже сообщили, что парад ВМФ России и новое вооружение, продемонстрированное в ходе мероприятия, вызвало у военных экспертов из США крайнее беспокойство.

Парад ВМФ проходил в Петербурге на Неве. На нем впервые в истории парадов был показан корабль-робот. Американские специалисты считают, что минный тральщик не стоит недооценивать. Данный роботизированный катер, считают американцы, дает России стратегический перевес в момент возможных военных действий. Однако, в Пентагоне уже заявили, что опасность от корабля-робота смогут нейтрализовать силы стран НАТО, которые расположены рядом с Россией.

На Главном параде ВМФ присутствовал президент России Владимир Путин. Как уже сообщалось, глава Кремля принимал парад. На мероприятии были задействованы 4 000 военных и 39 единиц военных кораблей и судов.

Что касается «противовеса» кораблю-роботу, то в Пентагоне считают, что Альянс сможет дать отпор России. В этом им помогут страны Прибалтики и Скандинавии. Они, считают эксперты, ограничат или полностью заблокируют вход российских суден в воды, которые находятся под контролем США и их союзников. Отмечается, что данный «сценарий» специалисты составили в качестве предположения о возможных событиях.