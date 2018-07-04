Борисов: Россия готовится показать новое высокоточное оружие

Сегодня, 09:24 \\ Военторг

По словам заместителя председателя правительства по вопросам ОПК, в ближайшие годы в пользование Вооруженных сил РФ поступит много новинок из области стратегического вооружения.

 Юрий Борисов, который занимает должность вице-премьера правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса, рассказал о том, какая деятельность на сегодняшний момент проводится ведомством для выполнения планов программы вооружения 2018-2027 годов. По его словам, результаты данной деятельности будут заметны уже в течение ближайших лет.

По словам российского государственного деятеля, на сегодняшний день Россия готовится показать новое высокоточное оружие. Через несколько лет производители представят ряд новинок, которые будут оснащены передовыми технологиями. Среди них будут также серьезные информационные системы.

В связи с этим Борисов побудил всех руководителей предприятий оборонно-промышленных комплексов с помощью своих компаний в частном порядке начать инвестировать в разработку данных видов вооружения.

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Автор - Александра Ровер
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