Минобороны: Боевики ИГ* обстреляли территорию Израиля

Пуски ракет были осуществлены ближе к ночи 25 июля участниками группировки "Исламское государство"* (деятельность запрещена на территории Российской Федерации) дабы спровоцировать удар по сирийской армии.

СМИ узнали об обстреле, который был произведен на приграничной территории государства Израиль. В Минобороны Российской Федерации предоставили журналистам точную информацию, которая поясняет произошедшее. Как оказалось, от ударов пострадали населенные пункты Нафа и Шаджара. Их выпустили боевики ИГ*.

В российском ведомстве подчеркнули, что последние действовали с целью спровоцировать удар израильских войск по позициям сирийской армии, однако их цель осталась невыполненной. Военные Израиля точно рассчитали место, откуда был произведен ракетный обстрел, и стреляли на поражение. В результате террористы и их ракетные утановки были уничтожены.