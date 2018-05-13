Эксперт рассказал о недостатках оружия "Судного дня" России

Обо всех недостатках оружия "Судного дня" России рассказал доктор военных наук и капитан первого ранга Константин Сивков. Он также рассказал о том, насколько далеко может угодить головки самонаведения российского ядерного подводного аппарата "Посейдон".

Как отметил Сивков, максимальная дальность действия в общей сложности не превышает 15 километров. Он также указал на то, что даже самые современные западные головки самонаведения при самой малой скорости хода способны увидеть цель на расстоянии не более 2,5-3 километров.

Эксперт также рассказал о том, что "Посейдон", который буквально недавно западные СМИ назвали "устройством Судного дня", довольно неразумно использовать против надводных целей, допустим, предполагаемых кораблей противника. Его неуязвимость заключается в том, что он может погружаться на большую глубину и у него высокая скорость хода.

Сивков отметил, что самым разумным использованием "Посейдона" будет нанесение ударов по прибрежным районам противника ядерными боеприпасами особо крупного калибра. Эксперт рассказал о том, что "Посейдон" является оружием массового поражения, потому использовать его в других целях крайне неразумно.