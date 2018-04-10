Новый американский эсминец сломался после первых испытаний

Отмечается, что поломку нашли сразу после того, как закончились первые приемные испытания корабля. Выяснилось, что у эсминца сломалась лопатка.

Буквально недавно стало известно о том, что новый ракетный эсминец США Michael Monsoor поломался сразу же после того, как завершились приемные испытания корабля. Об этом во вторник, 24 июля, рассказал контр-адмирал ВМС США Уильям Гэлинис. Он отметил, что как только завершились испытания, была проведена проверка и выяснилось, что у эсминца сломалась лопатка в двигателе. В связи с этим специалисты приняли решение изначально заменить турбину, а уже затем отправить американский эсминец в Сан-Диего.

Гэлинис рассказал о том, что производством турбины занимались специалисты компании Rolls-Royce. Теперь они вместе с инженерами известной компании General Dynamics Bath Iron Works ведут подготовку к замене вышедшей из строя турбины.