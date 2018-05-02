Военные корабли НАТО прибыли в порт Одессы

Сообщение с материалом разместили на официальной странице в Facebook представители Военно-морских сил Украины. По их данным, в порту находятся фрегаты Нидерландов, Турции и Румынии.

В сети появилась информация о том, что корабли военно-политического блока НАТО прибыли в порт Одессы. С визитом туда вошли судна группы НАТО SNMG-2 и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО SNMCMG-2. Их фотографии позже были размещены в том же аккаунте отдельно.

Стоит отметить, что пост Военно-морских сил Украины в социальной сети был сопровожден некоторыми хэштегами. Так, среди них оказались "#сотрудничество" и "#дружба". Тем самым в ведомстве подчеркнули, что Североатлантический Альянс не оставил Украину.

В минувшую субботу прошел последний день учений Sea Breeze, в которых участвовало большинство европейских стран, а также США. В МИД РФ уже ответили на данные действия. Там посчитали их попыткой запугать Черноморский регион.