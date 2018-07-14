В Израиле показали на видео испытания нового дрона-камикадзе

Беспилотник способен самостоятельно опознать и поразить цель с солдатом, даже если на нем будет шлем и бронежилет.

Разработкой дрона-камикадзе занималась компания Israel Aerospace Industries, беспилотник получил название Rotem. Устройство уже прошло испытание, его системы обнаружения и датчики были доработаны. В итоге, дрон-камикадзе показал успешные результаты в поиске целей и уничтожении объектов.

Как стало известно, беспилотник Rotem создан на базе скоростного квадрокоптера. Его крайне сложно перехватывать с земли, так как устройство оснащено возможностью высокоскоростного полета и резкой маневренностью.

Дрон-камикадзе помещается в обычный туристический рюкзак, в походном виде он имеет размеры в 97 сантиметров в длину и 13 сантиметров в высоту. Работу беспилотника уже показали на видео.

Дрон при помощи точечного контакта с целью гарантированно убьет человека, даже если тот будет в защитной амуниции. Устройство оснащено несколькими сотнями граммов взрывчатки. Помимо самостоятельного обнаружения и поражения целей, дрон может работать под руководством оператора. Если беспилотник находит цель, то оператор может отменить атаку. В таком случае, дрон от израильских разработчиков сменит траекторию полета и начнет набирать высоту, отдаляясь от объекта.