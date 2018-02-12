Появилось видео успешного испытания новой ракеты российской системы ПРО‍

20 июля в Казахстане запускали новую модернизированную ракету отечественной системы противоракетной обороны. Мероприятие проходило на военном полигоне Сары-Шаган.

СМИ сообщают о произошедшем в Республике Казахстан мероприятии, связанном с военными достижениями. Так, на местном полигоне Сары-Шаган там испытали новую ракету российской системы ПРО‍. Накануне же в сети появилось видео, на котором запечатлен ее успешный запуск. Как сообщают очевидцы, увидеть сам летательный аппарат при этом было чуть ли не невозможно, ведь его скорость составляет около четырех километров в секунду.

Примечательно, что запуск ракеты произвели в день, когда исполняется век со дня рождения советского ученого и одного из создателей советской системы противоракетной обороны Григория Васильевича Кисунько. В результате запуск произвели успешно, а после многие военные получили награды за заслуги и высокий профессионализм.