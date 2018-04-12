"Роскосмос" и РКК "Энергия" подписали контракт на создание боевой ракеты "Союз-5"

Новость была обнародована во время встречи руководителя государственной корпорации Дмитрия Рогозина с послами Российской Федерации, которая накануне состоялась на ВДНХ.

Крупная государственная компания "Роскосмос", управляющая космической отраслью России, совместно с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" подписала контракт на создание боевой ракеты "Союз-5". Это ракета-носитель среднего класса, которая сможет поднять на низкую околоземную орбиту до семнадцати тонн полезного груза.

Документ был заверен 17 июля 2018 года. Ракета будет действовать с помощью двигателя РД-171, схема которого была разработана еще в советское время. После того, как она будет выпущена, ее запустят с площадки Байконур. Известно, что из государственного бюджета на ее сборку выделили 30 миллиардов рублей.