"Новый костюмчик": Баллистический комплекс "Авангард" получит корпус из титана

Сообщается, что в настоящий момент титановые сплавы разрабатываются только для ракет, которые будут обладать способностью развивать особую скорость, примерно от пяти махов, например, "Авангард" или "Сармат". В то же время, существуют и некие другие проекты, которые пока не представляли публике, вот именно для них также будут готовить сплавы.

В российском оборонном комплексе сообщили о том, что уже в скором времени у межконтинентальных баллистических ракет комплекса "Авангард" появится особый жаропрочный корпус из титана. Точная дата, когда "Авангард" будет "наряжен" в корпус из титана, остается неизвестной. Также сообщается, что особые титановые сплавы пока будут создаваться для ракет, развивающих скорость до пяти махов, однако в скором времени появятся и другие проекты, которые тоже смогут получить "новый титановый костюмчик".

Ранее Путин рассказывал журналистам о том, что уже в ближайшее время российские войска смогут получить на вооружение усовершенствованный баллистический комплекс "Авангард", а комплекс "Сармат" поступит только через год.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что молодые украинские блогеры обнаружили "заброшенную" военную базу с новыми танками, которые готовы к бою.