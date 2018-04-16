Гордость Украины: Киев представил на Фарнборо долгожданный Ан-178

«Под ним лучше не стоять», - уже заявили российские эксперты. На выставке Фарнборо в Великобритании Украина показала новый транспортный самолет, грузоподъемность которого составляет 18 тонн.

Как сообщается, украинский Ан-178, который в Киеве называют своей гордостью, уже принял участие в демонстрационных полетах на престижной выставке, которая с 16 по 22 июля проходит в пригороде Лондона. Помимо долгожданного транспортника от ГП «Антонов», Украина показала еще несколько своих проектов, которыми заинтересовались представители других стран.

Россия в выставке Фарнборо в этом году участия не принимает. Организаторы мероприятия запретили демонстрацию российской военной техники, гражданскую продукцию Москва показывать отказалась. Между тем, эксперты из России активно критикуют Ан-178, утверждая, что в разработках была допущена ошибка. Якобы, из-за проблем со стабилизацией в воздухе, в транспортнике пришлось разместить плиту весом в несколько тонн.

Как сообщают представители ГП «Антонов», самолет показал себя весьма хорошо. Он смог взлететь за 600 метров, а посадочный путь продлился всего 550 метров.