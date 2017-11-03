В ОАК опровергли планы создать замену Ан-124 «Руслан»

Представители Объединенной авиастроительной корпорации не подтвердили информацию о том, что в скором времени будет разрабатываться проект нового самолета, который мог бы заменить судно «Руслан». Пресс-служба ОАК сообщила о том, что приоритет поставлен на разработку мер по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76.

Как сообщалось ранее, СМИ рассказали о планах ОАК начать разработку эскизного проекта сверхтяжелого самолета. Это судно, утверждали издания, заменит Ан-124 «Руслан». Якобы, сведения о создании нового судна были получены из годового отчета корпорации.

Оказалось, что в ОАК на самом деле не планируют создавать замену «Руслану». В пресс-службе корпорации опровергли такие планы, указав на то, что сейчас ведутся разработки мер, которые помогут поддержать исправность парка. В парке самолетов, указывают представители ОАК, важно сохранить Ан-124 и Ил-76.