Российские конструкторы заменят «Руслан» новым сверхтяжёлым военно-транспортным самолетом

Информация о том, что новое судно заменит Ан-124 «Руслан», была размещена в годовом отчете Объединенной авиастроительной корпорации. Разработка сверхтяжелого самолета начнется уже в этом году.

СМИ сообщили, что в годовом отчете ОАК указаны намерения корпорации начать разрабатывать эскизный проект сверхтяжелого военно-транспортного самолета. Одним из приоритетов организации на 2018 году указан пункт о подготовке и согласование Минпромторгом РФ технико-экономического обоснования для программы СВТС. Помимо этого, важным планом ОАК указана разработка эскиза военно-транспортного самолета.

Так, конструкторы намерены создать замену самолету Ан-124 «Руслан». Как скоро появится новое судно – пока не известно. Все дело в том, что создание проекта, согласование его конструкции с профильными ведомствами и тест-работы над ним могут затянуться на неопределенный срок. В 2013 году специалисты их конструкторского бюро Илюшина работали над самолетом «Ермак». Однако, судно так и не получило развития.