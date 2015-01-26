В воскресенье для перевозки военной техники подготовили самолет Ан-124 "Руслан". Ночью он вылетел с аэродрома "Хмеймим". Данные передает источник в Минобороны.

Накануне из Сирии вернулись экипажи двух российских вертолетов Ка-52, также называемых "Аллигаторами". Как стало известно, их отправили обратно по той причине, что они успели выполнить поставленные перед ними задачи. Военные вместе с боевой техникой вернутся в пункты постоянной дислокации. Стоит отметить, что лишь за прошлую неделю в РФ перевезли из Сирии 11 военных самолетов и вертолетов.

Ранее СМИ сообщали о том, что доктора из России провели гуманитарную акцию в пригороде сирийского города Дамаск.