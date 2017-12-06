«Закроем небо Украины от врага»: Порошенко передал подразделениям ВСУ новые РЛС

Радиолокационные станции, которые производит Научно-производственный комплекс «Искра», обладают лучшими характеристиками, чем те, что предлагаются на внешних рынках. Таким мнением президент Украины Петр Порошенко поделился во время вручения сертификатов на РЛС подразделениям ВСУ.

В своем официальном аккаунте в Facebook Порошенко написал, что он был «чрезвычайно рад» поприветствовать коллектив комплекса «Искра». Он также отметил качество и эффективность радиолокационных станций.

Порошенко заявил, что при помощи новых РЛС небо Украины «будет закрыто от врага». Президент Украины поблагодарил работников «Искры» за качественную продукцию, которая помогает защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Порошенко также подчеркнул важность того факта, что производство основано на украинских комплектующих или запчастях, произведенных на заводах стран-партнеров Украины.

По словам Порошенко, серийное производство станций, которые смогут «защитить небо от врага», начнется уже в 2019 году. Сертификаты на получение РЛС подразделениям ВСУ президент Украины вручил 22 июня.