SpaseX получила сертификацию Falcon Heavy и первый военный контракт от ВВС США

Сумма контракта составляет 130 миллионов долларов, именно цена помогла компании Илона Маска начать сотрудничество с ВВС США. Сотрудничество с компанией-конкурентом SpaceX обошлось бы в 350 миллионов долларов.

Как сообщают в пресс-службе Центра космических и ракетных систем ВВС США, с компанией Илона Маска был заключен контракт, по условиям которого в космос будет запущен секретный военный спутник. Данный пуск будет осуществляться при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которая уже получила сертификацию.

Запустить спутник американские ВВС и компания Маска намерены в 2020 году. Космический аппарат отправится в космос из Флориды, где расположен Космический центр имени Кеннеди. По данным издания, контракт с ВВС США стал для SpaceX первым военным контрактом.

В ходе сертификации было установлено, что ракета Falcon Heavy пригодна для использования в запусках полезных нагрузок и секретных систем. Первый раз ракету испытали в феврале. Тогда Илон Маск предоставил свой вишневый автомобиль Tesla Roadster, который был успешно выведен на просторы гелиоцентрической орбиты. Машина сыграла роль полезной нагрузки.